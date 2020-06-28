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Aktüel

Konya'da sulama göletine giren Suriyeli genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-28 18:41:09 -
Konya'da sulama göletine giren Suriyeli genç boğuldu

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sulama göletine giren Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Nur Mustafa, 3 arkadaşıyla Gökhüyük Göleti'ne girdi.

Mustafa'nın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekibinin göletteki çalışmaları sonucu Mustafa'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Suriyeli gencin cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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