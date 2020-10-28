Konya'da silahlı kavga: 1 ölü
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Alaylar 2 Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Mustafa S. ile Ümit Ö. karşılaştı.
Taraflar arasındaki tartışmanın ardından Mustafa S. silahla, Ümit Ö'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ümit Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
Mustafa S. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.
Öte yandan Mustafa S'nin Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.