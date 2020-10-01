Konya'da sanatçılar sülünleri doğayla buluşturdu

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesindeki "Sonsuz Şükran Köyü"nde yaşayan sanatçılar, doğaya sülün bıraktı.

Hüyük Belediyesinin girişimleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün katkısıyla ilçeye getirilen 250 sülün, tabiatla buluşturuldu.

Çavuş Mahallesi'nde sanatçılara ait kerpiç evlerin yer aldığı "Sonsuz Şükran Köyü"ndeki gölet çevresine de sülünler, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve sanatçılar tarafından salındı.

Çiğdem, "Eminim ki doğamız, tabiatımız için çok iyi, çok faydalı olacaklar. İlçemizde yaban hayatı çeşitliliğini artırmak ve ekolojik dengenin korunması için bu sülünleri bölgemizdeki doğal alanlarla buluşturduk. Vatandaşlarımızın ve özellikle avcılarımızın bu güzelim hayvanların kıymetini bileceğine ve sahip çıkacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan ise son dönemde yürütülen çalışmalarla bölgedeki keklik sayısında artış gözlendiğini, bunun yanı sıra doğaya salınan sülünlerin artmasının önem taşıdığını söyledi.

Heykeltıraş Meral Aran Kaysı da "Başkanımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine, bu güzel varlıkları doğamıza kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.