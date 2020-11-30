Konya'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Konya Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada, Kovid–19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrinin değerlendirilmesi sonucunda Konya genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 04.01.2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararının alındığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım-4 Ocak 2021 tarihlerinde eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi valiliklere bildirilmişti.

Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği de belirtilmişti.