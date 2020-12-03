Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Osman Meşeli (51) idaresindeki 66 KN 417 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Osman Meşeli olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Cevdet Meşeli (47) yaralandı.
Cevdet Meşeli, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Osman Meşeli'nin cenazesi ise Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.