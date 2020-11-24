  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Aktüel

Konya'da "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:29:29 -
Konya'da "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da internet üzerinden satılığa çıkarılan araçların sahiplerini, alıcı gibi davranarak dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçlarını satmak isterken dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olan mağdurların ifadesine başvurdu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler Mustafa İ. (46), Bedri T. (49), Oktay Y. (20), Sami K. (30) ve Sadullah K'yi (38) gözaltına aldı.

- Güven oluşturmak için büro açmışlar

Kod ad kullanarak çeşitli alışveriş siteleri üzerinden aracını satmak isteyen vatandaşlarla iletişime geçtiği öğrenilen şüphelilerin, satış konusunda anlaştıktan sonra güven oluşturmak için satıcıları bürolarına çağırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, noterdeki işlemleri ise kapanma saatine denk getirip satıcıya 5 bin lira nakit vererek, geriye kalanı senet karşılığında tamamlamaya ikna ettikleri, aldıkları araçları da başkalarına satarak hızla elden çıkardıkları belirlendi.

Örgüt üyelerinin bu yöntemle, 7 vatandaştan araç alarak, 600 bin lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları saptandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, suçlamaları kabul etmeyerek ticaret yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Boydan da çek" diyerek tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!
Siyaset

AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda Başkan Mansur Yavaş'ın bir yıllık bütçe performansını değerlendiren AK Parti Grup Başkanve..
CHP'li Çeviköz yalnız değil!
Siyaset

CHP'li Çeviköz yalnız değil! "Tek çare Amerikan yönetimi"

CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu sözleri tepki toplarken CHP'deki mandacılık aşkını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin
Siyaset

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddet olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay