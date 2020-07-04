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Aktüel

Konya'da maskesiz alışverişe çıkan 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:15:19 -
Konya'da maskesiz alışverişe çıkan 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, halk pazarında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan 19 kişiye, 17 bin 100 lira cezai işlem uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma günleri kurulan halk pazarında alışveriş yapan vatandaşları ve pazar esnafını denetledi.

Vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran ekipler, maske takmayan 19 kişiyi fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca bu kişilere toplam 17 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

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