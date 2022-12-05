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Gündem Konya'da lüks aracın sahibinden "Iraklıyım" sözünü duyan çocuklar bakın ne istedi
Gündem

Konya'da lüks aracın sahibinden "Iraklıyım" sözünü duyan çocuklar bakın ne istedi

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, Irak uyruklu bir vatandaşın lüks arabasındayken küçük çocuklarla yaptığı sohbet gündem oldu. Çocukların memleketini sorduğu şahıstan daha sonra 50 dolar istemesi ise dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:48:00 -
Konya'da lüks aracın sahibinden "Iraklıyım" sözünü duyan çocuklar bakın ne istedi

Konya'da yaşayan Irak uyruklu bir vatandaş ile onu lüks arabasının içinde gören iki küçük çocuk arasında geçen ilginç konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Bisikletleriyle gezen 2 çocuk, yol kenarında gördükleri lüks aracı fark edip yanına geldiler. Aracın içinde bulunan Irak uyruklu şahısla sohbet etmeye başlayan çocuklar, lüks aracın sahibiyle konuşmaya başladı.

"Yakıt parasını ödersin"

Arabayı merak ettikleri her hallerinden belli olan çocukların ilk isteği ara gazı oldu. Iraklı şahıs çocukların ara gazı isteği üzerine "Yakıt parasını ödersin" dedi.

50 dolar istedi

Öte yandan çocuklar, memleketini sordukları şahıstan "Iraklıyım" cevabını alınca 50 dolar istedi. Daha sonra 10 dolar da olur diyen çocukların o halleri dikkat çekti.

 

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