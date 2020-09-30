Konya'da konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

KONYA (AA) - Konya'da her türlü konaklama tesisi ve toplu ulaşım araçlarında müşterilerden Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek, halk sağlığını korumak için İl Hıfzısıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Buna göre, ilde, herhangi bir ayrım olmaksızın tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vs.) müşterilerden HES kodu istenecek.

HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve yapılan sorgulama sonucunda sadece herhangi bir risk bulunmayan kişiler tesise kabul edilecek.

Konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Kovid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre sorgulanacak, Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler “misafir izolasyon odaları”na yerleştirilecek.

Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri 10 gün süre ile faaliyetlerinden men edilecek.

- İzolasyon süresince seyahat kartları askıya alınacak

Aynı şekilde şehir içi ulaşımda da başta belediyeler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleriyle Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonun sağlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Konya Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca, hali hazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı, ulaşım/seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara başlanacak.

Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslı olan kişilere ait kişiselleştirilmiş seyahat kartların izolasyon süreci boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişiler hakkında ise gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.