Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 8. kilometresinde, Mustafa Sönmez idaresindeki 42 B 7366 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Durmuş Ali Akan yönetimindeki 42 B 6284 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile kamyonetteki sürücü ve Meryem Akan yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.