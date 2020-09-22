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Aktüel Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:42:43 -
Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 8. kilometresinde, Mustafa Sönmez idaresindeki 42 B 7366 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Durmuş Ali Akan yönetimindeki 42 B 6284 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile kamyonetteki sürücü ve Meryem Akan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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