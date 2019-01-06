0553 313 94 23

Konya'da jandarma baskını: 73 kaçak tüfek ele geçirildi!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir araç içinde yaptıkları arama sırasında 73 adet kaçak av tüfeği ele geçirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 11:26
Konya'da jandarma baskını: 73 kaçak tüfek ele geçirildi!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada 73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği ele geçirdi.

Bilgi alan jandarma harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde M.F.Y. (20) isimli şahsın, yasal olmayan yollardan satın aldığı av tüfeklerini sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

73 kaçak tüfek ele geçirildi

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından alınan arama kararına istinaden sabah erken saatlerde M.F.Y.'ye ait 46 plakalı aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ele geçirilen tüfekler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.F.Y.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:26
  1. Konya İl Jandarma Komutanlığı
  2. Konya
  3. ruhsatsız tüfek
  4. kaçak tüfek
  5. kaçak av tüfeği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Barış görüşmelerinin ön şartı ABD'nin Afganistan'dan çıkması"
    1. "Barış görüşmelerinin ön şartı ABD'nin..
    2. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    3. Ortodoks dünyası birbirine girdi!..
    4. Önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar
    5. Konya'da jandarma baskını: 73 kaçak..
    6. Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    7. İran'da yabancı ürünlere reklam yasağı
    8. ABD askerlerinin Bağdat'taki çarşı..
    9. "Hastaya kalp pilinin gereksiz takılıp..
    10. Özbekistan'dan 45 ülkenin vatandaşına..
    11. İsrail güçleri Batı Şeria'da bir..
    12. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    13. Eski cezaevi Zeybek Müzesi olacak
    14. "Hesarek, planlı gelişen kayak..
    15. Kangal sevdalısı köpek eğitmeni 21..
    16. Tzavellas'ın favorisi Medipol Başakşehir
    17. Türkiye'nin mobil trafiğinde artış
    18. Türkiye'nin mobil trafiğinde artış
    19. Avcılar'da 28 gözaltı!
    20. AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet..
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor