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Aktüel Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı
Aktüel

Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:14:06 -
Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

KONYA (AA) - Konya'da iş dünyasının önde gelen isimleri, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Öztürk, yaşam kategorisinde İsa Telli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy verdi. Haber kategorisinde ise Öztürk, Abdullah Coşkun'un Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele" adlı fotoğrafını oyladı.

Öztürk, spor kategorisinde ise tercihini Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise yaşam kategorisinde "Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet" fotoğraflarını seçti.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Okka, haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşamda Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Ferci Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Her yıl düzenlenen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu belirten Okka, emeği geçenleri tebrik etti.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ise yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçti.

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