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Aktüel Konya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı
Aktüel

Konya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Örgütün eğitim birimlerinde görev alan zanlıların, mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:31:14 -
Konya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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