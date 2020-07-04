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Aktüel

Konya'da FETÖ bahanesiyle yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

Zanlılardan 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:01:35 -
Konya'da FETÖ bahanesiyle yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da kendilerini polis olarak tanıtarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle yaşlı kadını dolandırdıkları iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kentte yaşayan 80 yaşındaki H.E'nin evine giden 4 kişi, yaşlı kadına kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra adının FETÖ soruşturmasına karıştığını ve evindeki paraları incelemeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine, 50 bin lira ile 500 dolarını dolandırıcılara veren H.E, bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, incelediği MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlıların kentten ayrılarak Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, yaşlı kadını dolandıran Halil G. (23), Bahri G. (24), Hüseyin K. (21) ve Müslüm D'yi (34) gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Halil G, Hüseyin K. ve Müslüm D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Bahri G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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