THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Konya'da feci kaza... Kaza yapan aracın motoru yola fırladı!

Konya’ya bağlı Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

11 Eylül 2018 Salı 08:32
Konya'da feci kaza... Kaza yapan aracın motoru yola fırladı!

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Ahmet Alıç (23) idaresindeki 42 AIH 83 plakalı otomobil, Ankara-Konya karayolu Damlakuyu Mahallesi yakınlarında orta refüje çarparak takla attı.

Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasına düştü.

Kazada, sürücü Alıç yaralanırken yanında bulunan Mert Pekmezci (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı istikametten gelen Naci Sönmez idaresindeki 42 BMS 40 plakalı otomobil de yolda bulunan motora, daha sonra da bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücü Sönmez, Ayşe (41), Beren Laçin (8) ve Eylül Nisa Sönmez (2) ile Fatma Küçükkaramanlı (65) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Ankara-Konya karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:32
  1. Konya
  2. Ankara
  3. konya haberler
  4. trafik kazası
  5. ahmet alıç
  6. Cihanbeyli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 yaşındayken yuttu, 66 sene sonra çıkarıldı
    1. 2 yaşındayken yuttu, 66 sene sonra..
    2. Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev..
    3. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:..
    4. Ek yerleştirme için fırsat haftası
    5. Motosiklet sürücüsü bariyere saplandı
    6. Altının gramı geriledi
    7. Meteoroloji'den 5 il için uyarı geldi
    8. 3. Havalimanı'nda büyük prova başlıyor
    9. İsveç şaşkın! "Türkler 1. dakikadan..
    10. Yunanistan'a kaçmak isteyen 52 kişi..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye turuna..
    12. Sünnet çocukları Alişan ile doyasıya..
    13. Meteorolojiden 5 il için sağanak..
    14. ABD'de büyük panik! 1 milyon kişi..
    15. Bursa'da bu koç 15 bin TL'ye satıldı
    16. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 kişi..
    17. Adana'da kalpazanı koltuk numarası ele..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Bursa’da motorlu testereyle onlarca..
    20. Samsun'da eğlence kötü bitti! 2 kız..
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Bakan açıkladı: Erdoğan'ın bana ilk talimatı o oldu
    Bakan açıkladı: Erdoğan'ın bana ilk talimatı o oldu