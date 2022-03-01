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Aktüel Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Yunak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 23:18:00 -
Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Özcan A. yönetimindeki 42 D 6070 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezinden Kılar Mahallesi istikametine giderken Ali K. idaresindeki 42 BBG 28 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki İ.A, C.U, İ.A, A.Ö. ve H.H.A. Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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