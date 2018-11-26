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Konya'da evlat dehşeti! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu olduğu iddia edilen bir şahıs, 78 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08
Konya'da evlat dehşeti! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da Ömer Tokgöz (54), annesi Ayşe Tokgöz'ü (78), 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan bekar Ömer Tokgöz, belirlenemeyen nedenle evde annesine bıçakla saldırdı. Vücudunun 5 yerinden bıçaklanan Ayşe Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Tokgöz de, üst komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.  Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Tokgöz de polis tarafından gözaltına alındı. Tokgöz'ün, yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08
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