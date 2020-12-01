  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da eşini av tüfeğiyle öldürüp intihara kalkışan sanığa 20 yıl hapis cezası
Aktüel

Konya'da eşini av tüfeğiyle öldürüp intihara kalkışan sanığa 20 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:08:28 -
Konya'da eşini av tüfeğiyle öldürüp intihara kalkışan sanığa 20 yıl hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da eşini av tüfeğiyle öldürüp intihara teşebbüs eden tutuklu sanığa, "eşi kasten öldürme" suçundan, haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Berber (53), avukatı ve oğlu katıldı.

Tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Y. Berber, ağabeyi ve yengesinin, Mehmet İ. hayatlarına girene kadar mutlu bir evlilik yaşadıklarını söyledi.

Aile ilişkilerinin, Mehmet İ. ve yengesinin sık sık görüşmeye başlamasıyla bozulduğunu dile getiren tanık, "Ben Bozkır'da ikamet ediyorum. Maktulün sağlık sorunları nedeniyle Mehmet İ. isimli şahısla, baş başa Bozkır'a geldiklerine şahit oldum. Ağabeyim, bu durumdan üzüntü duyuyordu, maktulün kendisini dinlemediğini, görüşmesini istemediğini belirtmesine rağmen Mehmet İ. ile görüşmeye devam ettiğini söylüyordu." ifadesini kullandı.

Sanık Berber de olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti ve tahliyesini talep etti.

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Berber'in eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, maktulün, eşinin uyarılarına rağmen Mehmet İ. ile görüşmeye devam ettiği gerekçesiyle, sanığın cezasında haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Berber'i "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet cezayı, haksız tahrik indirimiyle 24 yıla, iyi hal indirimiyle de 20 yıla indirdi.

- Olay

Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta, 22 Mart 2019'da, evlerinde tartıştığı eşi Müslime Berber'i av tüfeğiyle vuran Hasan Hüseyin Berber, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Müslime Berber olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendisini silahla çenesinden yaralayan Berber ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Berber hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
Türkiye ile Rusya imzaladı
Dünya

Türkiye ile Rusya imzaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara ilişkin mutabakatın imzalandığını du..
AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki
Dünya

AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay