Konya'da deprem
Konya'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Konya'nın Kızılören- Meram ilçeleri arasında saat 01.59'da yerin 1.6 kilometre altında deprem meydana geldi.
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Konya'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Konya'nın Kızılören- Meram ilçeleri arasında saat 01.59'da yerin 1.6 kilometre altında deprem meydana geldi.
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