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Gündem Konya'da deprem
Gündem

Konya'da deprem

Yeniakit Publisher
2024-04-15 02:32:00 -
Konya'da deprem

Konya'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Konya'nın Kızılören- Meram ilçeleri arasında saat 01.59'da yerin 1.6 kilometre altında deprem meydana geldi.

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