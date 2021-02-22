Konya'da büyük bir dönüşüme imza atılıyor! Başkan Altay: Konya’nın hayallerini gerçekleştiriyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde bulunan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin Konya Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınmasının Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni Sanayi Sitesi’nin temelinin atılmasının Konya için çok önemli bir milat olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çünkü Eski Sanayi ve Karatay Sanayi mevcut durumu ile adeta yaşamı sonlanmış, bir ölü haline gelmişti ama cenaze merasimi gerçekleştirilememişti. Yeni Sanayi’nin temelini atarak bunu gerçekleştirdik.” dedi.

Esnaflarla tam mutakabat sağlandı

“Bir hayalimiz daha gerçekleşiyor” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, şöyle devam etti: “Konya’da çok uzun yıllardır taşınması konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’de 1 milyon metrekarelik alanda 800 bin metrekare taşınacak alan bulunuyor. Burada bulunan 2 bin 858 esnafımızla görüşmeler yapıp tam mutabakat sağlayarak TOKİ ile protokol imzaladık. Ödeme seçenekleri belirlendi ve başvurular alındı.Böylece özellikle kiracı olarak Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin kahrını çeken esnafımız, uygun şartlarda iş yeri sahibi olma imkânına kavuşmuş oldu.”

Görevimiz şehrin gelişimine katkı sağlamak, sorunları çözmek

Yeni sanayi alanı için Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen 2 milyon 80 bin metrekarelik alanın TOKİ’ye devredildiğini vurgulayan Başkan Altay, “Bu 2 milyon metrekarelik alanın rayiç bedeli yaklaşık 1,5 milyar lira. Konya Büyükşehir olarak bu projeye katkı sunmak ve esnafımızın dükkan sahibi olması adına TOKİ’ye devrettik. Bunu şehrimiz ve esnafımız için bir fedakarlık olarak gerçekleştirdik. TOKİ de 1 milyar liranın üzerinde buraya 2 yıl içinde yatırım gerçekleştirecek.” ifadelerini kullandı.

En büyüksanayi dönüşüm projelerinden

Projenin Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “800 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 858 hak sahibinin olduğu bir yerde bunu başarabilmek çok zor bir iştir. Sanayicilerimize ve esnafımıza Çok teşekkür ediyorum. Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda bir yıkım gerçekleştirerek orada Konya’ya yakışır bir proje yapacağız. İkincisi; Konya kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak. Yeni sanayide 2 bin 690 sanayi dükkanı ile 134 adet çeşitli sektörlerde hizmet verecek ticari dükkan bulunuyor, yeşil alanlar, sosyal donatılar bulunuyor.” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim”

Konya için çok önemli olan Konya Yeni Sanayi Sitesi’nin yapımının iki yıl içinde tamamlanacağını ve 2023 yılında Eski Sanayi esnafının kendine yakışır sanayi alanına taşınmış olacağını belirten Başkan Altay, “Konya projelerimize desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Sahin Usta'ya, milletvekillerimize, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnaf Odaları Birliği Başkanımıza da tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Koronavirüs döneminde böyle büyük büyük bir projenin hayata geçirilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın çok büyük emeği var. Kendilerine tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut’a. El ele vererek Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz.” dedi.