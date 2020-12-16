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Aktüel Konya'da bir ev ve bahçesinden 4 kamyon çöp çıkarıldı
Aktüel

Konya'da bir ev ve bahçesinden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:07:19 -
Konya'da bir ev ve bahçesinden 4 kamyon çöp çıkarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir ev ve bahçesinden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Seydişehir'e bağlı Ketenli Mahallesi'ndeki evde yaşayan 66 yaşındaki Hasan Apil'in, 20 yıldır bertaraf etmediği çöpler, yayılan kötü koku nedeniyle komşularını rahatsız etti.

Bunun üzerine Mahalle Muhtarı Abdurrahman Sarıgül, durumu Kaymakamlık ve Belediye ekiplerine bildirdi.

Kaymakamlığın talimatıyla harekete geçen Seydişehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, şikayet konusu eve gitti.

Tek katlı evde ve bahçesinde çöp yığınlarıyla karşılaşan ekiplerin temizlik işlemine başladığı sırada ev sahibi Apil'in engellemesiyle karşılaştı.

Temizlik görevlilerinin yardım istemesi üzerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apil'i sakinleştirip ikna ettikten sonra evin temizlenmesi sağlandı. Ekipler, evden ve bahçesinden 4 kamyon çöp çıkardı.

Muhtar Sarıgül, "Psikolojik sorunları olan Hasan amca tek başına yaşıyordu. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlar ile kendisini uyarmamıza rağmen çöp toplamaktan vazgeçmedi. Artık bu durum bizleri fazlasıyla üzdü. Bu nedenle evin temizlenmesi için Seydişehir Kaymakamlığımızdan ve Belediyemizden yardım istedik." ifadesini kullandı.

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