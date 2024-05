Konya'da beyaz petrol sürprizi! Her yerden fışkıracak

Konya YİKOB, 11 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ruhsat vermek üzere ihale yapacak.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Konya il sınırları içinde kalan 11 adet jeotermal kaynak arama sahasına 3’er yıllık ruhsat vermek üzere, açık teklif usulüyle ihale yapacak.

İhaleler, 11 Haziran 2024 günü, saat 09.30’da, Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, İhale Salonu, Horozluhan Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 72, Selçuklu, Konya adresinde, her arazi için ayrı ayrı olmak suretiyle ve 15 dakikalık aralıklarla, peş peşe yapılacak. İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde, Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Horozluhan Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 72, Selçuklu, Konya adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve aynı adresten yine ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste, İhale Komisyonu’na teslim edilmiş olması veya posta yoluyla ulaştırılmış olması gerekiyor.

Ruhsatlandırılacak olan ihale konusu arazilerin ilçesi, mevkii, yüzölçümü, pafta numarası, ruhsat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıdaki gibi olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Enerji Günlüğü