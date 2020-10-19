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Aktüel Konya'da baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Aktüel

Konya'da baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:49:21 -
Konya'da baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki çocuk ile babasına çarparak ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarparak, baba ile oğlunun ölümüne sebep olan sürücü Furkan O, Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde dün, Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarpmış, kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hafif yaralanan anne Sibel Özkan ile sürücü Furkan O, Konya'daki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaşamını yitiren 5 yaşındaki Eymen ile babası Bünyamin Özkan bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda defnedilmişti.


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