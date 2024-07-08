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Aktüel Konya’da Astronomi Festivali coşkusu
Aktüel

Konya’da Astronomi Festivali coşkusu

Yeniakit Publisher
2024-07-08 13:48:00 -
Konya’da Astronomi Festivali coşkusu

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi’nin 5. Astronomi Festivali (AstroFest), astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Astronomi, uzay ve havacılık gibi bilim alanlarına olan ilginin artırılması amacıyla AstroFest, “Herkese Biraz Gökyüzü” temasıyla Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir Atabey Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden ailelerin çocuklarıyla katıldığı etkinlikte, astronomi ve STEAM atölyeleri, yarışmalar, doğa yürüyüşleri, gündüz ve gece gökyüzü gözlemleri, söyleşiler ve sunumlar yapıldı.

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