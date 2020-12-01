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Aktüel Konya'da 55-64 yaşlarındaki vatandaşlar için özel taşıma sistemi
Aktüel

Konya'da 55-64 yaşlarındaki vatandaşlar için özel taşıma sistemi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:00:16 -
Konya'da 55-64 yaşlarındaki vatandaşlar için özel taşıma sistemi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 55-64 yaşlarındaki yolcuları salgından korumak amacıyla "Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım (PDT)" adıyla ayrı bir toplu ulaşım ağı ile hizmet vermeyi planlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje için ön başvurular 9 Aralık'a kadar internet üzerinden alınacak.

Ön taleplere göre yapılacak planlama ile PDT hatları oluşturulacak. PDT hizmetinin verilip verilmeyeceği, ön talep durumuna göre belirlenecek. PDT servislerine, kesin kayıt yaptıran kişiler haricinde diğer yolcular binemeyecek. Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım Projesi yürürlükte olduğu dönemde normal ulaşım ağı da hizmetine devam edecek. PDT servis ücreti aylık 150 lira olarak planlanıyor. Konuyla ilgili ön başvurular "pdt.konya.bel.tr" adresinden yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 salgınına karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da çeşitli önlemler aldıklarını anımsatarak, salgını en az hasarla atlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Salgın boyunca hayatın her alanında gerekli önlemleri alarak Konyalıların sağlığını ön planda tutmaya gayret ettiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Toplu taşımada şimdi yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. 55-64 yaş arası hemşehrilerimizi toplu ulaşımdan ayırarak alternatif bir ulaşım ağı ile taşımaya gayret edeceğiz. Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım adını verdiğimiz bu sistemde öncelikle bu yaş guruplarında olan hemşehrilerimizi korumayı amaçlıyoruz."

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