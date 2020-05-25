  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konyaaltı, sokak hayvanlarına 5 ton mama ulaştırdı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahipsiz köpek ve kedileri beslemek üzere oluşturdukları ekiplerle 2 aylık pandemi sürecinde 5 bin 500 kilogram mamayı hayvanlara ulaştırdıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:48:16 -
Konyaaltı, sokak hayvanlarına 5 ton mama ulaştırdı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahipsiz köpek ve kedileri beslemek üzere oluşturdukları ekiplerle 2 aylık pandemi sürecinde 5 bin 500 kilogram mamayı hayvanlara ulaştırdıklarını söyledi.


Pandemi sürecinde ilçe genelinde 50 ayrı noktada besleme odakları kuran Konyaaltı Belediyesi, bu odaklara düzenli şekilde mama ve su takviyesi yapan özel ekip oluşturdu. Bu ekip, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besliyor.



Özel ekip oluşturuldu


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona virüs ile mücadeleye büyük bir hızla devam ederken sokaklardaki hayvanları da unutmadıklarını söyledi. “Evde kal” çağrısı ile boşalan sokaklarda besin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına belediye ekiplerinin koştuğunu belirten Esen, “Ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek beslenme odaklarının mama ve su eksiğini gideriyor. Sayılarını artırdığımız belli noktalara mama ve su bırakıyor. Salgının ortaya çıktığı günden bu yana ilçemizde 5,5 ton mamayı canlarımıza ulaştırdık. Toplum olarak mutlu bir yaşam sürdürmek istiyorsak, bunun en önemli esaslarından birisi de hayvan sevgisidir. Sokakta yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı