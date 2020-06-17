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Konya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:55:36 -
Konya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışlarla beraber hava sıcaklığının da mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği kaydedildi.

Hafta başına kadar devam edecek sağanak nedeniyle vatandaşların yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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