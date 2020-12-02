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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,246 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:45:15 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,246 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,418 2,418
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,246 2,246
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,340 2,340
Düşük vasıflı buğday 2,331 2,412
ARPALAR

Arpalar 1,683 1,688
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,742 1,773
BAKLİYATLAR

Nohut 4,604 4,604
Fasulye 7,778 7,778
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