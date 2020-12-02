Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,246 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,246 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,418
|2,418
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,246
|2,246
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,340
|2,340
|Düşük vasıflı buğday
|2,331
|2,412
|ARPALAR
|Arpalar
|1,683
|1,688
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,742
|1,773
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|4,604
|4,604
|Fasulye
|7,778
|7,778