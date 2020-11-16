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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,256-2,345 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:58:43 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,256-2,345 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,256 2,345
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,336 2,336
Ekmeklik diğer buğday 2,166 2,390
Düşük vasıflı buğday 2,103 2,396
Makarnalık buğdaylar 2,450 2,514
ARPALAR

Arpalar 1,655 1,721
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,201 1,819
BAKLİYATLAR

Fasulye 9,024 9,024

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