Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,256-2,345 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,256-2,345 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,256
|2,345
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,336
|2,336
|Ekmeklik diğer buğday
|2,166
|2,390
|Düşük vasıflı buğday
|2,103
|2,396
|Makarnalık buğdaylar
|2,450
|2,514
|ARPALAR
|Arpalar
|1,655
|1,721
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,201
|1,819
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|9,024
|9,024