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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,250-2,310 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:26:52 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,250-2,310 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,250 2,310
Ekmeklik diğer buğday 2,050 2,320
Düşük vasıflı buğday 2,144 2,295
ARPALAR
Arpalar 1,682 1,694
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,685 1,831
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,900 8,242

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