Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,823-1,951 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,823-1,951 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,036
|2,054
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,823
|1,951
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,830
|1,830
|Ekmeklik diğer buğday
|1,812
|1,904
|Düşük vasıflı buğday
|1,772
|1,914
|ARPALAR
|Arpalar
|1,377
|1,409
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,456
|1,456
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,102
|8,321