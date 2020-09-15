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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,823-1,951 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:52:45 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,823-1,951 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,036 2,054
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,823 1,951
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,830 1,830
Ekmeklik diğer buğday 1,812 1,904
Düşük vasıflı buğday 1,772 1,914
ARPALAR
Arpalar 1,377 1,409
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,456 1,456
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,102 8,321

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