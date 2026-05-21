Ekonomi Konya Şeker'den 567 milyon 200 bin TL'lik dev avans ödemesi
Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde 567 Milyon 200 Bin TL’lik bakım-çapa avans ödemesini 20.05.2026 saat 17:00'de yapıyor. Başkan Erkoyuncu, tarımın sürdürülebilirliği için verilen desteklerin hayırlı olması temennisinde bulundu

Tarımsal üretime ve üretimin temel yapı taşı olan çiftçilere desteğini sürdüren Konya Şeker, 567 Milyon 200 Bin TL’lik bakım- çapa avans ödemesini 20.05.2026 saat 17:00'de yapıyor. Konya Şeker, vereceği avans ile bayram önü çiftçisinin yüzünü güldürecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "2026-2027 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına 567 Milyon 200 Bin TL’lik bakım-çapa avans ödemelerini saat 17:00 itibariyle aktarıyoruz. Ülkemiz insanının gıdaya erişiminde sıkıntı çekmemesi için tarlalarında gecesini gündüzüne katan çiftçimizin tek gündemi üretmek, çalışmak, döktüğü alın terinin karşılığını alıp rızkını temin etmek. Göreve geldiğimiz günden beri sahada çiftçimizle buluşmayı, bir bardak çaylarını içip halleşip dertleşmeyi hiç ihmal etmedik. Toprakla bütünleşmiş toprak kadar mütevazi olan çiftçimizin dertlerine derman olabilmeyi,  güçlü yarınlara ulaşmaları için elimizden geleni yapmayı birincil vazifemiz olarak görüyoruz. Bu vesile ile üretici ortaklarımıza verdiğimiz avansın hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum” dedi.

