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Kobi Konya Şeker avans ödemesi yapacak
Kobi

Konya Şeker avans ödemesi yapacak

Yeniakit Publisher
2023-10-03 06:57:00 -
Konya Şeker avans ödemesi yapacak

Konya Şeker, pancar ekimi yapan üreticilere 180 milyon 281 bin 112 lira söküm avansı ödemesi yapacak.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada 2023-2024 kampanya döneminde pancar ekimi yapan üreticilere söküm avansı ödemesi yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Toplam avans bedeli 180 milyon 281 bin 112 liradır. Ödeme 3 Ekim 2023 Salı günü saat 17.00 itibarıyla yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ekmeğini topraktan kazanan çiftçileri yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Ekim sezonunda olduğu gibi hasat zamanında da desteğimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 8 aydır çiftçilerimiz şeker pancarını üretmek için mücadele ettiler ve şimdi de hasat vakti. Öncelikle ürettikleri ürünün hepsinin yüzünü güldürmesini temenni ediyorum. Çumra Şeker Fabrikası’nın 20., Konya Şeker Fabrikası’nın 70. Kampanya dönemlerini geçtiğimiz günlerde açtık. Ödeyeceğimiz nakdi avans ödemesinin çiftçi ortaklarımızın giderlerini karşılaması temennisi ile alın terlerinin karşılığını alacakları bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum." açıklamasında bulundu.

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