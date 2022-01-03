Konya sanayisinden ihracatta rekor üstüne rekor!

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, kentin artan ihracat hacminden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İhracat artışı ve dış ticaret fazlasıyla Konya'nın, ülke ekonomisini sırtlamaya devam ettiğini söyleyen Öztürk, "Şehrimizin, tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan, alın terini döken herkesi kutluyorum. İhracat rakamı, Konya’nın küresel bir ticaret merkezi olduğunu göstermiştir. İhracatını yüzde 37,8 artıran Konya, tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı" dedi.

En çok ihracat yapan 11'inci şehir

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,45'e yükselten Konya, yıllık bazda en çok ihracat yapan 11'inci il oldu.

Bu yıl içinde 3 bine yakın firmanın ihracat yaptığına dikkat çeken Konya Sanayi Odası, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı.

İhracat kalemleri içinde ilk sırayı makine sektörü aldı. Bunu otomotiv, hububat, savunma ve havacılık sanayi sektörleri takip etti.