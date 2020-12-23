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Aktüel Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:05:07 -
Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koç, AA muhabir ve fotomuhabirlerinin çektiği yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafı için oy kullanan Koç, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin insanı çok etkilediğini belirten Koç, "Tüm dünyanın yaklaşık bir yıldır mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, hayatın her alanında kendini hissettiriyor. Bu da haber, yaşam hatta spor fotoğraflarına bile yansımış. Emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

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