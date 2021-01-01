Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Konya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Kule ve Nalçacı caddeleri, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü.

Kent sakinlerinin büyük bir bölümünün de kısıtlamaya uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında, araçları ve insanları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.

- Aksaray

Aksaray'da kısıtlamayla birlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda sıkı denetim yaptı.

- Karaman

Karaman'da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yapıyor.

Saat 10.00'dan sonra insanların ihtiyaçlarını alabilmeleri için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.



