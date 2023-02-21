Konya Hatay’da Altyapıyı Ayağa Kaldırmak İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Erdoğan Gül

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da depremzedelerin yaşamın temel kaynağı olan suya erişimde mağduriyet yaşamamaları için zarar gören hatları titiz bir çalışma ile eski haline kavuşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su sıkıntısı yaşanan yerlerde KOSKİ ekiplerinin HATSU ile koordineli hareket ettiğini ve mağduriyetlerin önüne geçtiğini ifade ederek, fedakâr çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Hatay’da ilgili pek çok kurum ve kuruluşun depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için canla başla mücadele ettiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Devlet, sivil toplum ve millet birliğini sonuna kadar idrak ettiğimiz deprem bölgelerinde Konya Büyükşehir ekiplerimiz canla başla görevini ifa ediyorlar. Hatay’da şebeke onarımını yaptığımız bölgelere su vermeye başladık. Su sağladığımız bölgelerde de ekip sayılarımızı artırarak lokal arızalara müdahale ediyoruz” dedi.

ANTAKYA'YI BESLEYEN ANA İSALE HATLARI BYPASS EDİLDİ

Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi ve Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’ndeki arızaya KOSKİ ekipleri tarafından müdahale edildiğini belirten Başkan Altay, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Çekmece Mahallesi’nde bulunan su kuyularından gelip Antakya’yı besleyen 500’lük çelik ana isale hattını bypass ederek, Antakya ve çevresinin su verme işlemini gerçekleştirdiler. Ayrıca Serinyol’da 500’lük ana çelik borunun da bypass işlemini tamamladık. Konya’da kullandığımız ileri teknoloji su kayıp kaçak tespit cihazlarımızı da Hatay’a getirerek zamandan kazanç sağladık. Tüm ekip kenetlendik, başaracağız” ifadelerini kullandı.

KOSKİ EKİPLERİ HATAY’IN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

Su temin ve dağıtım tesislerindeki elektrik sistemlerinde yaşanan aksamaları önceden tespit eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, arızaları hızlı bir şekilde onararak su iletimini sağlıyor. Ayrıca ana isale hatlarındaki olumsuzluklar, genel arızalar ve suyun şebekeye ulaşımını engelleyen aksaklıklar ekiplerin müdahaleleriyle anında çözüme kavuşturuluyor. Elektriğe ulaşımın imkansız olduğu yerlerde fotovoltaik sistemleri devreye sokan KOSKİ ekipleri, su depolarında sağlıklı klorlama yapabilmek için de güneş enerji panellerini kullanıyor. Ayrıca deprem dolayısıyla işlevsiz hale gelen vanalar da ekipler tarafından yapılan operasyonlarla kullanılabilir hale getiriliyor.