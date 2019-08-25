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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak? Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:02
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak? Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 

1) Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. Ayrıca sözlü sınav koşulu bulunmamaktadır.

4) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

6) İlgili bölümde eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmesi gerekir.

7) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

8) İlgili kadroya atanması uygun bulunan adayın göreve başlatılması hususunda 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir. Yukarıdaki ilana ayrıca www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan detayları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:02
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  2. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personel alım başvurusu
  3. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyesi alım başvurusu

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