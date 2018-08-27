Konya Ereğli 334 konut başvuruları

TOKİ orta ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Konya Ereğli’de inşası devam eden 334 konut, kura yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 27 Ağustos – 07 Eylül 2018. İşte Konya Ereğli TOKİ konut başvuruları, Ereğili TOKİ fiyatları ve TOKİ Ereğili kuraları...

Konya Ereğli Orhaniye Mahallesi Alt Gelir Grubu

Alt Gelir Grubu konut projesi kapsamında 100 konut, 27 Ağustos – 7 Eylül 2018 tarihleri arasında, T. Halk Bankası A.Ş. Konya şubeleri aracılığıyla kuralı satışa sunulacaktır.

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