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Kültür - Sanat

Konya Büyükşehir’in yayınları dijital ortamda

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:41:09 -
Konya Büyükşehir’in yayınları dijital ortamda

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., başta Hazreti Mevlana ile ilgili yayınlar olmak üzere şehrin birikimiyle ortaya çıkan eserleri, dijital platformda kültür-sanat camiasının ücretsiz olarak istifadesine sundu.


Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınlarını dijital kitap formatına dönüştürerek kültür dünyasının hizmetine sundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kadim başkent Konya’nın her devirde insan yetiştiren, dışardan gelen insanı da kendi birikimiyle dönüştüren kudretli bir şehir olduğunu, başta Hazreti Mevlana ile ilgili yayınlar olmak üzere şehrin birikimiyle ortaya çıkan kıymetli eserleri dijital platformda kültür-sanat camiasının ücretsiz olarak istifadesine sunduklarını ifade etti. Birbirinden değerli yayınların her okuyucunun ulaşabileceği bir web sayfasına dijital formatta yüklendiğini belirten Başkan Altay, “Sayfaya şu ana kadar 140 adet yayın yüklemesi yapıldı. Özellikle Konya Kadı Sicilleri, Konya Vilayet Salnameleri, Seydişehir Kadı Sicilleri, Tarihi Konya Mahalleleri, Genç ve Çocuk Yayınları, Hazreti Mevlana ile ilgili yayınlar başta olmak üzere mevcut yayınları baskı formatında kitap olarak dönüştürmeye devam ediyoruz” dedi.


Başkan Altay, okuyucuların www.konyabel.tr, www.konyakultur.com, www.konyakitapçisi.com ve www.dijitalkitabim.com sayfalarından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınlarına herhangi bir üyelik ve ücret olmadan ulaşarak istifade edebileceklerini de sözlerine ekledi.

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