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Aktüel Konya, Aksaray ve Karaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
Aktüel

Konya, Aksaray ve Karaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:04:04 -
Konya, Aksaray ve Karaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

KONYA (AA) - Konya, Aksaray ve Karaman'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Konya'da kent merkezinde alışveriş yapılan yerler, hediyelik eşya dükkanları, market ve manavlar denetlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uyması için vatandaşlara uyarılarda bulunan polis ekipleri, herkesin maske takmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

- Karaman

Karaman'da da Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilk olarak kent merkezindeki Cumhuriyet Parkı'nda bulunan HES uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

Işık, burada yaptığı açıklamada, 21 Eylül'den itibaren kentte HES kodu uygulamasının başladığını hatırlattı.

Özellikle tuşlu telefon kullananların ve 60 yaşın üzerindeki vatandaşların kendilerine kod alamadıkları için HES kodu alma noktası oluşturduklarını ifade eden Işık, "Cumhuriyet Parkı'nda bu hizmeti veriyoruz. Onlara HES kodu dağıtarak ve bunları plastikle kaplayarak uzun süreli kullanımlarını sağlayacak hale getiriyoruz. Yaptığımız bir başka uygulama ise izolasyonda olan kişilerin kullanmış olduğu araçların başkaları tarafından kullanılmasını engellemek." diye konuştu.

Işık daha sonra Alişahane Mahallesi'nde kurulan semt pazarında denetlemede bulundu.

- Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kent merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirildi.

Alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalardaki denetimlerde, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.

Vali Hamza Aydoğdu da Sultanhanı ilçesinde denetime katılarak vatandaşlara kurallara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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