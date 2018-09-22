Konutta beklenen adım... Yeni ekonomi programında yer aldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporuna göre Türkiye'de en fazla vergi kaçağının yaşandığı sektörlerden biri olan gayrimenkul sektörüne yönelik hükümet beklenen adımı atıyor.

Gayrimenkul sektöründeki fiyat farklılarını ortadan kaldırarak tek fiyat getirecek olan Taşınmaz Değerleme Sistemi hayata geçiyor. Sektöre yönelik gerçek fiyatların sisteme aktarılmasını sağlayacak uygulama ile ileriye dönük alıcı ve satıcıya yönelik sürpriz ek vergiler de sona erecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre gayrimenkul alımlarında emlak vergi değeri üzerinden beyan edilen rakam ile gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki uçurum sona erecek. TDS üzerinden belirlenen fiyat ortalamaları ile gayrimenkuller gerçek değerleri üzerinden tapuda işlem görecek.

AZ HARÇ İÇİN DEĞERİNİN ALTINDA GÖSTERİLİYOR

Tapu alım satım işlemlerinde gayrimenkulün değerinin emlak vergi değerinden düşük olmaması ile birlikte gerçek alım satım değeri üzerinden işlem görmesi gerektiğine dikkat çeken Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak, ''Ancak alıcı ve satıcı daha fazla tapu harcı ödememek için gerçek değerinden değil de emlak vergi değeri üzerinden tapuda alım satım işlemi yapıyor. Böylece her iki taraf ta gerçekte ödeyecekleri alım satım harcının çok altında bir tapu harcı ödeyerek işlemi tamamlıyorlar. Bu durum alıcı ve satıcıya vergi avantajı sağlıyor görünse de Maliye Bakanlığı yaptığı araştıma ve tespitler ile alıcı ve satıcıya daha büyük cezalar gönderebiliyor.'' dedi.

VERGİ VE GERÇEK DEĞER ARASINDAKİ FARK KALKIYOR

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin kurulması ile gayrimenkullerin envanterinin çıkarılacağını ve gayrimenkulün değerinin olması gereken gerçek fiyatına getirileceğini de vurgulayan Kolçak, yeni sistemle birlikte emlak vergi değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki farkın kalkacağını söyledi.

SÜRPRİZ CEZALAR SONA ERECEK

Kolçak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; ''Emlak Vergi değeri de gayrimenkulün gerçek değerine gelecektir. Böylece tapu da yapılan işlemler de tapu harçları gerçek değerine gelirken ileriye dönük alıcı ve satıcı sürpriz ek vergilerden de kurtulmuş olacak.''

EMLAK VERGİLERİ YÜKSELECEK

Gayrimenkul değerinin gerçek seviyesine yükselmesiyle birlikte emlak vergi değerinin de eşitleneceğini ve bundan dolayı emlak vergilerinin de yükseleceğine işaret eden Kolçak, emlak vergi oranlarına da ilerde bir ayarlama gerekebileceğini vurguladı.

BÖLGESEL FİYATLAR ÇIKARILACAK VE ALTI KABUL EDİLMEYECEK

Yeni sisteme yönelik bakanlığın bunun üzerinde 10 yıldır çalıştığını ve bölgesel fiyatlar tespit edildiğini belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise; yeni sistem ile her bağımsız bölümün kimiliği olarak tanımlanan MLS (Multiple Listing Service) sistemine doğru da geçiş yapıldığını ifade ederek, artık belirlenen fiyatlar altında bir rakamın tapuda kabul edilmeyeceğini kaydetti.

4 BİN 500 TL FARK ÇIKACAK

Taşınmaz Değerleme Sistemi sonrasında örneğin tapuda 250 bin TL olarak gösterilmiş 400 bin TL satışlı bir konutun gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi halinde binde iki olan emlak vergisi 500 TL'den 800 TL'ye çıkacakken, yüzde 3 olan (Ekim'den sonra yüzde 4 olacak) tapu harcı ise 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye yükselecek.