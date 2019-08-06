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Konut kredisine iki günde rekor talep

Kamu bankalarının geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:25
Konut kredisine iki günde rekor talep

Kamu bankalarının geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2,1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı belirtilerek, "Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir" denildi.


Kamu bankaları geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0,99’dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile tüm vatandaşlara kredi kullanma imkanı sunmuştu. Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti.



Vatandaş mevduattaki parasını konuta çevirmeye başladı


Son yıllarda eski havasını bulamayan gayrimenkul sektörünün faizlerin düşmesi ile birlikte nefes aldığı belirtiliyor. Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesi ve bunun bankaların kullandırdığı konut kredilerine yansıması sonrası ciddi anlamda telefon trafiği yaşadıklarını belirtti.


Faizlerin düşmesi satışlara olumlu yansıdığını belirten Dilber, "Yalnızca maliyet açısından değil, motivasyona da etkisi oluyor. Anında telefonlarımızı çalmaya başladı. Merkez Bankası’nın aldığı 450 baz puanlık indirim gayet yerinde bir hamleydi. Ancak yılsonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğizdir. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacaktır. Mevduat faizinde duran vatandaş artık gayrimenkul yatırımına dönüyor. Banka faizinde duran para değer kaybı yaşarken, gayrimenkul her zaman değerleniyor".



"Krizi fırsata çevirmek gerekiyor"


Gayrimenkul sektöründe alım zamanı olduğunu ifade eden Ali Dilber "Gayrimenkulde tam alım zamanı diyebiliriz. Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kriz durumları her daim fırsat oluşturur. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti. Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, 1 yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. İstanbul’da konut stoku var, evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli" açıklamasında bulundu.



"Dünyanın birçok bölgesinden Türk gayrimenkul sektörüne ilgi var"


Yabancı yatırımcıların konut sektörüne olan ilgisinden bahseden Dilber, "İstanbul metropol bir şehir, dünyanın gözü bu şehirde. Yabancılar İstanbul’u çok seviyorlar. 250 bin dolara vatandaşlık verilmesi konusu sektöre ciddi bir ivme kazandırdı. Pakistan’dan dahi telefonlar alıyoruz. Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak, vatandaş da olmak isteyenler var. Kısaca dünyanın birçok bölgesinden Türk gayrimenkul sektörüne ilgi var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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