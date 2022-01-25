Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği ekonomi yönetimine ilişkin toplantıya katılan para ve altın piyasaları uzman İslam Memiş, TGRT Haber’de piyasalardaki son durumla ilgili çok özel yorumlarda bulundu.

Konut fiyatları düşecek mi?

Ev ve araba alımına yönelik kredi faizlerinde ya da ÖTV oranlarında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği sorusunu cevaplayan para ve altın piyasaları uzman İslam Memiş, “Konut ve araba fiyatlarında köpük ve fırsatçılık var. İnsanlar bu köpüğün aşağı çekilmesi için fırsat bekliyor. Ekonomide yeni sistem ve diğer kampanyalarla beraber konut ve araba fiyatlarında yüzde 11’lik bir gerileme olsa da bu yeterli değil. Sahada güçlü bir çalışma gerekiyor. Sayın Bakan, maliyeyi sahaya indirmeyin, mesajını zaten verdi. Şubat ayında hem mevsimsel nedenler hem de dövizdeki düşüş nedeniyle bu alanlarda bir geri çekilme bekliyorum” dedi. Hem ev hem de araç fiyatlarında yüzde 20 civarında bir köpük olduğunu belirten Memiş, “Enflasyon ve kur artışının haricinde bir fiyat fazlalığından bahsediyorum. Şubat ayında yeni bir düzenleme gelecek. Yurt dışından ithal edilen arabalar da dahil yeni bir denetim mekanizması ve yeniden vergilendirme sistemiyle bu yüzde 20’lik köpük alınacak” dedi.

Dolar altın düşer mi çıkar mı?

Fed'in yarın akşam açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararını da değerlendiren İslam Memiş, yükselişin nedenlerini şöyle açıkladı: “Piyasalarda bir sıkışıklık var söz konusu. Küresel borsalarda sert düşüşler yaşanıyor, panik satışları var. Amerikan Merkez Bankası (Fed) etkileri mevcut. Tüm bunlar dolarda yükselişe neden oldu. Dolar, 13.50 lira seviyesinde tutunma çabalarında. Normalde 13.60 seviyesine kadar bir yükseliş olması bekleniyordu. Yarın akşam daha net bir tablo olacak. Bugünkü ve yarınki fiyatlamalar Fed fiyatları olacak. Bunların da sağlıklı olabilmesi için 2 günlük kapanışlara ihtiyaç var.” Memiş, gram altın dolar kurundan destek alarak 800 TL’de seviyesinin üzerini zorladığını belirterek “Bu fiyatlamalar sağlıksız. Yarın akşam, fiyatlamaların ne yönde kırılacağını daha net göreceğiz” dedi.