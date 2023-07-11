Konut devi Artaş ile Eczacıbaşı Holding arasında yeni proje için imzalar atıldı

Eczacıbaşı Holding ile hasılat paylaşımı yöntemiyle anlaşan Artaş Holding, Vadistanbul’un devamı niteliğinde geliştireceği proje için kolları sıvadı.

Daha önce örnek sanayi dönüşümüyle Ayazağa - Cendere bölgesindeki Evyap arazisi üzerinde ödüllü yaşam projesi Vadistanbul’u hayata geçiren Artaş Holding, yine aynı bölgede Eczacıbaşı Holding arazisinde yeni projesini konumlandıracak.

Kurulduğu günden itibaren önemli yatırımlara imza atan Artaş, Avrupa Konutları markasıyla gayrimenkul sektörüne damga vuran projeler üretmeye devam ediyor. İmzalanan bu anlaşma kapsamında Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Ayazağa - Cendere bölgesindeki 75 bin 370 metrekare büyüklüğe sahip arsa ile birlikte, toplamda yaklaşık 350 bin metrekarelik alanda proje, bölgeye hâkim ve tüketici beklentilerini çok iyi bilen Artaş Holding imzası taşıyacak. Türkiye’nin köklü kurumları arasında yer alan her iki şirket, kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklar.

Anlaşma, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından imza edildi. Ayrıca imza töreninde Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya, Artaş İnşaat Genel Müdürü Yener Yıldırım, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Gümrah ve Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme Müdürü Uğur Karahan da hazır bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO