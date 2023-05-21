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Siyaset Konuştukça batıyor, battıkça konuşuyor! Ali Babacan'dan HDP-PKK çıkışı
Siyaset

Konuştukça batıyor, battıkça konuşuyor! Ali Babacan'dan HDP-PKK çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-05-21 23:07:00 -
Konuştukça batıyor, battıkça konuşuyor! Ali Babacan'dan HDP-PKK çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP'nin onlarca eylemi ve söylemi orta yerde dururken akla ziyan ifadeler kullandı.

Anket firmalarının şişirdiği balonu Cumhurbaşkanlığı seçiminde sönen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, olmayan oyuyla 15 milletvekili çıkarınca CHP'lilerin hedefi haline geldi.

Babacan, tepkilere cevap verdiği açıklamasında, "Tüm milletvekillerimizi emeğimizle kazandık" diyerek CHP'lileri daha da sinirlendirdi.

Babacan Habertürk TV canlı yayınında, "Milliyetçilik" numarasına yatan Kılıçdaroğlu'na PKK'lı teröristlerin verdiği desteği de değerlendirdi.

Babacan, HDP'nin PKK ile bir bağı olmadığını iddia etti.

Ali Babacan, hedefi haline geldiği CHP'lilere göz kırparak, "PKK’nın yöneticileri destek mesajları gönderiyorsa biz niye bunu muhatap alalım ki?” diye sordu.
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