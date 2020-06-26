Konunun uzmanından Afrika gerçekleri
Seyyah, iyilik gönüllüsü yazar Hacı İbrahim Mutlu, yeniakit.com.tr canlı yayınında Afrika gerçeklerini anlatıyor.
Seyyah, iyilik gönüllüsü yazar Hacı İbrahim Mutlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi programına konuk oldu.
Yazar Hacı İbrahim Mutlu, canlı yayında Mehmet Özmen’in Türkiye’nin Afrika’ya yönelik faaliyetleri ve Afrika’da Türkiye algısına ilişkin sorularını cevaplıyor.
Dikkat çeken anılarını anlatan Mutlu, "Yolda giderek Türk bayrağı takıyoruz Afrika'da. Emperyalistler Türk bayrağı takarak geziyorlar o bölgelerde. Yoksa Afrikalılar gezdirmiyorlar. Gerçekten Afrikalılar uyandı." ifadelerinde bulundu.
Ayrıca kendilerinin bölgeye geldiğini öğrenen Kenyalı bir valinin Mutlu ve arkadaşlarını misafir ettiğini ve "Ben Türkiye'nin valisi olacağım" dediğini aktardı.