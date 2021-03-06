Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Gölcük, Abant ve Safranbolu hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü Abant, Gölcük ve Safranbolu'da yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs risk haritasında "turuncu" kategoride bulunan Bolu'da, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar tabiat parklarına akın etti.

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'na ve 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Abant'ta bazı vatandaşlar, göl çevresindeki piknik alanlarında mangal yakarken bazıları da göl etrafında yürüdü.

At ve faytonlarla göl çevresinde gezen ziyaretçiler, ormanlık alanlarda oluşturulan kayak sahalarında şambrelle kaydı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Gölcük'e gelen vatandaşlar, göl çevresinde yürüdü.

Bazı vatandaşlar göl çevresindeki alanlarda mangal yakıp piknik yaparken bazıları ise golf arabalarıyla gezintiye çıktı.

Karabük

Kontrollü normalleşme süreciyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hareketlilik yaşandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu'ya gelen vatandaşlar, Tarihi Çarşı ve Hıdırlık Tepesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Tarihi Çarşı esnafı Onur Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın kaldırılmasının esnaf açısından olumlu olduğunu söyledi.

Ankara'dan gelen Tuğba Şahin de salgın nedeniyle uzun süredir hafta sonu dışarıya çıkamadıklarını, bu nedenle iki günlük tatilini Safranbolu'da geçirmek istediğini anlattı. Şahin, Safranbolu'nun çok güzel ve tarihi bir ilçe olduğunu kaydetti.

Hıdırlık Tepesi'ne çıkan Duygu Ülkü de Ankara'dan geldiğini ve Safranbolu'yu çok beğendiğini dile getirdi.

Safranbolu'ya 3 yıldır gelmek istediğini aktaran Ülkü, "Kısmet bugüneymiş. Kısıtlamanın kalkması da bir taraftan iyi oldu. Artık evlerde bunaldık." diye konuştu.