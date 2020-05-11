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Aktüel

Kontrollü hayatın başlamasının ardından İstanbul’da trafik yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından geçiş yapılan ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ döneminin başlaması ile birlikte İstanbul’da kent genelinde bazı noktalarda trafikte hareketlilik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:52:41 -
Kontrollü hayatın başlamasının ardından İstanbul’da trafik yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından geçiş yapılan ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ döneminin başlaması ile birlikte İstanbul’da kent genelinde bazı noktalarda trafikte hareketlilik yaşandı. Yaşanan hareketlilik drone ile havadan da görüntülendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugünden itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçmeye başlamasının ardından İstanbul’da kent genelinde araç trafiğinde de hareketlilik başladı. Sabah erken saatlerinde araçlarıyla işe gitmek isteyen vatandaşların bazı noktalarda trafikte hareketlilik oluşturduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise saat 09.30 itibariyle trafik yüzde 26 olarak ölçüldü. Trafikte yaşanan hareketlilik, havadan görüntülendi.

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