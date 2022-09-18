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Aktüel Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 20:59:00 -
Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

T.A’nın kullandığı 07 EHJ 62 plakalı otomobil, ilçenin Paşadüzü köyü yolunda yürüyen iki yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yayalardan S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.A ise ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan M.A, daha sonra askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan sürücü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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